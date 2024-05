https://fr.sputniknews.africa/20240529/cote-divoire-annonce-de-la-decouverte-dun-gisement-de-coltan-dans-le-centre-ouest-du-pays-1066783192.html

Côte d’Ivoire: annonce de la découverte d’un gisement de coltan dans le centre-ouest du pays

Selon le communiqué relayé par l’Agence ivoirienne de presse (AIP), la SODEMI devient une des premières sociétés minières en Afrique de l’Ouest à se lancer dans la production de ce minerai hautement stratégique, indispensable dans la fabrication des équipements électroniques. "La persévérance dans l’action positive de nos équipes a abouti à la découverte du gisement économiquement exploitable de colombite-tantalite. C’est avec un grand soulagement et une joie immense que nous avons accueilli la décision du Conseil des ministres du 22 mai 2024 qui a adopté un décret autorisant la prise de participation financière de la SODEMI au capital social de la société anonyme dénommée Ivoire Coltan, en abrégé IC", a dit le Directeur général de la SODEMI, Koné Moussa Seydou. Le secteur minier, au cœur des préoccupations du gouvernement, a été présenté dans le Plan national de développement (PND 2021-2025) comme le deuxième pilier de l’économie ivoirienne. Progressivement, les connaissances géo-scientifiques du sous-sol ont été activées par les travaux de recherche et d’exploration minières menés par la SODEMI. Ces travaux ont permis l’installation en Côte d’Ivoire d’entreprises minières opérant dans les commodités telles que l’or, le manganèse, le nickel, la bauxite et bien d’autres. La Société porte actuellement de grands espoirs sur la révolution du secteur minier à travers ses projets de construction de l’usine d’affinage d’or, les recherches de Nickel Cobalt à Kaniasso, le Molybdène à Boundiali et le Lithium à Sakassou et Guiglo. La SODEMI, dont le cœur de métier est l’exploration et l’exploitation, porte depuis 1962 les ambitions minières de la Côte d’Ivoire.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

