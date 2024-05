https://fr.sputniknews.africa/20240528/utiliser-des-armes-occidentales-pour-attaquer-la-russie-voila-lavis-des-experts-sur-cette-option-1066777694.html

Utiliser des armes occidentales pour attaquer la Russie: voilà l'avis des experts sur cette option

Sputnik a contacté plusieurs analystes avec une question brûlante: L'Otan se prépare-t-elle à une guerre à grande échelle avec la Russie? 28.05.2024, Sputnik Afrique

Scott Ritter, ex-officier du renseignement militaire US L’Otan, en tant qu’institution, en tant qu’organisation, ne se prépare pas à une guerre plus vaste avec la Russie. L'Otan a une politique pour éviter l'escalade de ce conflit. Il est important de faire la distinction entre la ligne officielle de l'Otan et ce qui est de plus en plus devenu les déclarations indépendantes d'un secrétaire général de l'Otan déconnecté de la réalité. Michael Maloof, ancien analyste en sécurité au Pentagone Alors, qui donne les ordres? Ils ne viennent pas des États-Unis. Est-ce qu'il y a un autre élément qui pousse à s'en prendre à la Russie? Eh bien, oui. Ce sont ces entités et ces idéologies, comme le Forum économique mondial, qui voient en la Russie un obstacle à leurs tendances et objectifs mondialistes. Et c'est probablement là que tout cela mène. Ce sont ceux qui ont de l'argent, de l'influence et le contrôle sur les médias. Ce sont ces gens qui guident des pays comme les États-Unis et certainement le Royaume-Uni. Larry Johnson, ancien officier du renseignement de la CIA et du Département d'État La Russie prendra des mesures appropriées pour riposter. Mais à mesure que la Russie prendra ces mesures, cela renforcera davantage l'idée de l'Occident que la Russie a l'intention d'étendre la guerre, alors qu'en réalité, la Russie ne fait que réagir aux provocations occidentales.

