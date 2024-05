https://fr.sputniknews.africa/20240528/sputnik-et-rt-sont-plus-diffuses-que-les-medias-occidentaux-alertent-des-documents-britanniques-1066773026.html

Sputnik et RT sont plus diffusés que les médias occidentaux, alertent des documents britanniques

En Grande-Bretagne, on s'inquiète du fait que Sputnik et RT soient plus diffusés que les médias occidentaux. Un constat qui ressort des documents publiés sur... 28.05.2024, Sputnik Afrique

La source note aussi que Sputnik et RT "continuent d'exercer une influence", malgré l'interdiction de leur diffusion en Occident en raison du déclenchement du conflit en Ukraine.

