Plus de 1.000 mercenaires français sont présents dans le Donbass, affirme un expert

Plus de 1.000 mercenaires français sont présents dans le Donbass, affirme un expert

"Ce n'est pas une blague. D'après ce que j'ai compris, certains ont été fait prisonniers. Il y en aura d'autres", a déclaré le colonel Vitali Kisselev à une... 28.05.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs unités spéciales venant de pays européens sont également présentes dans la zone de l'opération spéciale, d'après l'expert militaire. Il a ajouté que ces militaires arrivent en se faisant passer pour des instructeurs. Ils sont redirigés vers des bases en Ukraine de l'Ouest pour entraîner les soldats des forces armées ukrainiennes. Le commandant en chef Oleksandr Syrsky a déclaré le 27 mai avoir donné son aval aux instructeurs français pour visiter les centres de formation en Ukraine. Or, la partie française a indiqué que ce dossier était toujours à l'étude. Emmanuel Macron avait plus tôt évoqué un envoi possible de troupes françaises en Ukraine. Moscou a pour sa part prévenu qu'elles deviendraient des cibles pour l'armée russe.

