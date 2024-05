https://fr.sputniknews.africa/20240528/le-principal-developpeur-de-solutions-de-virtualisation-russe-va-ouvrir-un-bureau-en-afrique-1066773773.html

Le principal développeur de solutions de virtualisation russe va ouvrir un bureau en Afrique

Basis est l'un des plus grands développeurs russes de plates-formes d'infrastructure dynamiques, de solutions de virtualisation et de cloud. Elle a été fondée... 28.05.2024, Sputnik Afrique

Il recherche désormais des partenaires en Afrique, a déclaré à Sputnik David Martirossov, directeur de l'entreprise.Selon lui, l'entreprise regarde également avec intérêt le marché brésilien. Dans le même temps, il a reconnu que le manque de connaissance des marchés étrangers constitue le principal obstacle à l'exportation des produits russes. Selon lui, les développeurs russes peuvent offrir à d’autres pays un modèle économique unique."Si vous regardez ce que font d'autres pays, les pays occidentaux proposent des produits populaires et la Chine offre un fort effet de levier ou des versements échelonnés - bien sûr, c'est un argument solide en faveur d'un accord. Nous pouvons, à notre tour, proposer une institutionnalisation technologique et c'est bien plus qu'un simple produit", a expliqué M. Martirosov.En cas de changements dans l'environnement politique international, les clients ne seront pas dépendants de pays tiers.

