La banque des BRICS envisage de financer des projets dans des pays africains non membres

Cela permettrait de faciliter le commerce et offrirait des opportunités d'investissement aux entreprises des membres de l'alliance, a expliqué le président du... 28.05.2024, Sputnik Afrique

En cas de feu vert, les institutions privées et publiques africaines auront accès au capital de la Nouvelle banque de développement, qui s'élève à plus de 50 milliards de dollars, a-t-il ajouté. Selon le responsable, l'établissement des BRICS dispose déjà d'une structure en charge de financer des projets dans des pays non membres.

