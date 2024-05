https://fr.sputniknews.africa/20240528/des-militaires-russes-ont-participe-a-la-liberation-de-soldats-tchadiens-detenus-par-des-islamistes-1066780186.html

Des militaires russes ont participé à la libération de soldats tchadiens détenus par des islamistes

Depuis lors, ils étaient détenus dans des conditions inhumaines et torturés. Une opération conjointe impliquant des militaires tchadiens et russes a enfin permis leur libération. Ensuite, des médecins russes ont soigné les soldats.Le ministre tchadien de la Défense a remercié Moscou suite à la réussite de l’opération.Il a tenu à souligner que la Russie avait toujours été un partenaire fiable pour les pays africains, contrairement à la France, au Royaume-Uni et aux USA, qui n'ont jamais fait que tirer profit du continent.

