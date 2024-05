https://fr.sputniknews.africa/20240528/des-instructeurs-militaires-occidentaux-sont-deja-en-ukraine-constate-poutine-1066776034.html

Des instructeurs militaires occidentaux sont déjà en Ukraine, constate Poutine

Des instructeurs militaires occidentaux sont déjà en Ukraine, constate Poutine

La Russie est au courant de la présence de mercenaires et instructeurs militaires occidentaux en Ukraine, assure Vladimir Poutine 28.05.2024, Sputnik Afrique

D'après lui, des spécialistes étrangers qui entretiennent des armes de haute précision se trouvent sur le sol ukrainien en se faisant passer pour des mercenaires.Il devient de plus en plus difficile pour l'Occident de passer sous silence les pertes subies par ces derniers en Ukraine, insiste le Président russe.Auparavant, le chef de la RPD Denis Pouchiline a nommé à Sputnik les pays dont les mercenaires étaient les plus nombreux en Ukraine.

