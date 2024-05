https://fr.sputniknews.africa/20240527/un-professeur-nigerian-explique-comment-igbo-ora-est-devenue-la-capitale-mondiale-des-jumeaux--1066759483.html

Un professeur nigérian explique comment Igbo-Ora est devenue la capitale mondiale des jumeaux

Située dans le sud-ouest du Nigeria, cette ville a en effet le taux le plus élevé de jumeaux dizygotes, c'est-à-dire d’enfants issus de la fécondation de deux... 27.05.2024, Sputnik Afrique

La raison de l'incidence élevée des naissances gémellaires (environ 50 sur 1.000) pourrait être la plante de gombo, ou plutôt sa variété spécifique qui pousse en ville, ainsi que la façon dont elle est préparée, a déclaré à Sputnik Afrique Friday E. Okonofua, professeur de gynécologie de l'Université de Bénin, au Nigéria.Lui et son équipe ont mené une étude à Igbo-Ora, incluant des entretiens approfondis et des réunions avec des dirigeants communautaires et des sondés.L'équipe a décidé de vérifier si le gombo avait réellement des propriétés particulières grâce à des expérimentations animales. Ils en ont ajouté au régime alimentaire d’un groupe d’animaux, sous la même forme avec laquelle les locaux le consomment, tandis que l’autre groupe suivait un régime alimentaire différent.Cependant, comme l’a noté Okonofua, les recherches ne sont pas encore terminées. Il est désormais crucial d’identifier quels éléments chimiques de la plante affectent la fertilité.On pensait auparavant que le "baby-boom double" était influencé par une autre plante, l’igname. Cependant, selon le professeur, l'igname n'a rien à voir là-dedans, car le légume est consommé dans tout le pays, mais "il n'y a pas d'autres régions au Nigeria avec des taux de jumeaux similaires" à l'exception d'Igbo-Ora.Les scientifiques étudient également la génétique comme facteur contributif potentiel. Des études épigénétiques sont actuellement menées. Ils n'ont pas encore trouvé de lien avec ces facteurs, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, a expliqué M.Okonofua.Naissances multiples, problèmes multiplesLes grossesses gémellaires et la fécondité généralement élevée dans le pays posent cependant certains problèmes, a ajouté le professeur.Selon le professeur, un moyen important de réduire le taux de natalité et ainsi d'alléger le fardeau du système de santé passe par l'autonomisation des femmes, ce qui implique d'augmenter le niveau d'éducation des jeunes filles et d'éduquer les femmes sur la planification familiale."Une fois que les femmes sont autonomisées, elles ont les connaissances nécessaires pour utiliser la planification familiale et parler par eux-mêmes", a conclu Friday E. Okonofua,directeur du Centre d'excellence en innovation en matière de santé reproductive au Nigéria.

