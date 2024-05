https://fr.sputniknews.africa/20240527/un-avis-de-recherche-est-lance-en-russie-contre-deux-hauts-grades-ukrainiens-1066760854.html

Un avis de recherche est lancé en Russie contre deux hauts gradés ukrainiens

Un avis de recherche est lancé en Russie contre deux hauts gradés ukrainiens

Il concerne le chef adjoint de l'état-major général et l'ancien commandant des forces logistiques de l'armée ukrainienne. Les deux sont recherchés en vertu... 27.05.2024, Sputnik Afrique

Cette information provient de la liste des personnes recherchées du ministère russe de l'Intérieur. Or, l'instance n'indique pas les articles concrets du code pénal russe ayant servi de motif à cette mesure. Le premier, Vladimir Gorbatiouk, est général de brigade au sein de l'armée de Kiev. Le deuxième, Oleg Vichnevski, est originaire de Russie. Depuis 2015, il a occupé le poste du chef des armements avant de diriger, entre 2019 et 2021, les forces logistiques. Plus tôt, plusieurs figures politiques clés ukrainiennes avaient été ajoutées sur cette liste russe. Parmi elles, l'ex-Président ukrainien Petro Porochenko, l'ex-ministre ukrainien de l'Intérieur Arsen Avakov, le commandant des forces terrestres ukrainiennes Alexandre Pavlyuk.

