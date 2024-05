https://fr.sputniknews.africa/20240527/plus-de-12000-personnes-de-128-pays-et-territoires-ont-confirme-leur-participation-a-spief-2024-1066763352.html

Plus de 12.000 personnes de 128 pays et territoires ont confirmé leur participation à SPIEF-2024

Plus de 12.000 personnes de 128 pays et territoires ont confirmé leur participation à SPIEF-2024

La nouvelle édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg se déroulera du 5 au 8 juin prochain.

Le programme du forum sera axé sur quatre grands sujets: Plus de 150 sessions thématiques sont prévues, qui réuniront plus de 1.000 modérateurs et intervenants. En outre, une dizaine de dialogues bilatéraux sont programmés, dont Russie-Afrique et Russie-Afrique du Sud. Plusieurs événements sont prévus en marge du SPIEF, dont: Le premier SPIEF a eu lieu en 1997 et depuis 2006, le forum se déroule sous le patronage et avec la participation du Président russe. L'édition de 2023 a réuni 17.000 participants de 130 pays et a vu la signature de plus de 900 contrats pour un montant total dépassant les 40 milliards de dollars.

2024

