Les premiers vols de la compagnie aérienne Fly Gabon sont prévus "courant juin 2024"

Les premiers vols de la compagnie aérienne Fly Gabon sont prévus "courant juin 2024"

C'est ce qu'a annoncé samedi à la télévision le ministre gabonais des Transports. 27.05.2024

La création d'une nouvelle compagnie nationale avait été promise par le Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema lors de son discours de Nouvel An. Dans ce but, Libreville remet aux normes ses aéroports de Tchibanga et de Moulia ainsi que d'autres aérodromes désaffectés.Les deux premiers avions acquis par le Gabon sont encore en cours de révision au siège de l'entreprise française ATR, à laquelle les appareils ont été achetés, a indiqué le ministre. Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma a aussi tenu à rassurer l’opinion quant à leur fiabilité. "Un seul d’entre eux à 5 ans d’âge", a-t-il souligné, les autres étant neufs."Aucune province ne sera délaissée", a promis le haut responsable, promettant aussi de faire baisser le prix des billets.La compagnie succède à Gabon Airlines, qui avait été mise en liquidation il y a plus de dix ans.

