Le Caire a condamné la frappe israélienne de dimanche sur un camp de réfugiés à Rafah

Il s'agit d'une "nouvelle violation criante de la Convention de Genève", indique un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères. 27.05.2024, Sputnik Afrique

rafah

israël

conflit israélo-palestinien

palestine

hamas

égypte

L’attaque a fait au moins 40 morts et des dizaines de blessés, d’après la Défense civile palestinienne.Par ce genre de frappes, Israël "cherche à rendre la bande de Gaza impropre à la vie", déclare Le Caire. Il appelle l'État hébreu à respecter ses engagements juridiques et à appliquer la demande de la Cour internationale de justice de l'Onu d'arrêter "immédiatement" son offensive militaire à Rafah.Sur fond de ces hostilités, les partisans du Hamas appellent l'Égypte à pousser Israël à retirer ses troupes du point de passage de Rafah.Ce n'est qu'après ce retrait qu'il sera possible d'évacuer les blessés et les malades de la bande de Gaza et d'y acheminer de l'aide humanitaire, insistent les militants.Le 26 mai, la chaîne de télévision égyptienne Al Qahera al-Ihbariya a annoncé que les autorités égyptiennes avaient redirigé au moins 200 camions avec du fret humanitaire pour les habitants de Gaza du point de passage de Rafah vers celui de Kerem Shalom.

