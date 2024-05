https://fr.sputniknews.africa/20240527/larmee-russe-a-libere-deux-localites-sur-la-ligne-de-front-a-rapporte-la-defense-russe-1066760516.html

L'armée russe a libéré deux localités sur la ligne de front, a rapporté la Défense russe

C'est le village d'Ivanovka, dans la région de Kharkov et la localité de Netaïlovo dans la république populaire de Donetsk. Voici les autres détails importants... 27.05.2024, Sputnik Afrique

▪️La défense aérienne russe a abattu 6 bombes guidées Hammer, 14 obus de lance-roquettes multiples HIMARS et Alder MLRS, 44 drones ukrainiens; ▪️ Le groupement Sud a amélioré la situation le long de la ligne de front et a frappé les effectifs et l'équipement de trois brigades ukrainiennes; 460 militaires ukrainiens ont été neutralisés; ▪️Le groupement Nord avance dans les profondeurs de la défense ukrainienne, les pertes s'élèvent à 318 militaires, un char et deux véhicules blindés; ▪️L’armée de Kiev a perdu jusqu'à 335 militaires dans la république populaire de Donetsk dans la zone de responsabilité du groupement Centre.

