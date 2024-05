https://fr.sputniknews.africa/20240527/deux-marques-dhuile-dolive-libyennes-remportent-des-medailles-dor-a-athenes-1066767028.html

Deux marques d'huile d'olive libyennes remportent des médailles d'or à Athènes

Il s'agit des huileries Almoshkat et Alajnaf. Les résultats du 9e Concours international ATHENA, organisé en Grèce chaque année, ont été annoncés la semaine... 27.05.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1e/1063199961_0:1336:2048:2487_1920x0_80_0_0_03f01a63ec0f70ce8b5a9b017a8d3a44.jpg

Les médailles sont réparties en quatre catégories: "double or", "or", "argent" et "bronze".‎Les huiles d'olive libyennes ont pu surpasser les participants de 24 pays aux yeux et aux papilles d'un jury international composé de 30 experts et dégustateurs.‎‎Les huiles d'olive de Libye ont remporté de nombreux prix internationaux au cours des dernières années.‎ Ainsi, deux marques ont obtenu l'or au Concours international européen de l'huile d'olive extra vierge (EIOOC) 2024 de Genève, rappelle Libya Herald.

