Un village libéré, des armes occidentales détruites: nouveau bilan de la Défense russe

La Défense russe a déclaré avoir pris le contrôle de Berestovoïé dans la région de Kharkov et fourni de nouvelles informations sur les armes occidentales... 26.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-26T15:14+0200

2024-05-26T15:14+0200

2024-05-26T15:14+0200

Les forces russes ont libéré la localité de Berestovoïé, dans la région de Kharkov, détruit 32 roquettes de HIMARS et repoussé plusieurs contre-attaques, a annoncé ce dimanche 26 mai le ministère russe de la Défense dans son nouveau bilan quotidien.Autres points clés du bilan quotidien:▪ Le groupement Est a pris des positions plus avantageuses, repoussant une contre-attaque de la 72e brigade mécanisée ukrainienne à Vladimirovka, en république populaire de Donetsk. Kiev y a perdu 130 soldats.▪ Le groupement Nord continue d’avancer dans la profondeur de la défense ukrainienne, qui a été frappée dans les secteurs de Voltchansk, Liptsy et Rousskié Tichki, dans la région de Kharkov. Les pertes côté ukrainien s'élèvent à 300 hommes.▪ Les forces ukrainiennes ont perdu 285 militaires, mais aussi deux obusiers M198 de 155 mm de fabrication américaine, un D-20 de 152 mm et un D-30 de 122 mm dans la zone de responsabilité du groupement Ouest.▪ Le groupement Sud a détruit cinq dépôts de munitions et neutralisé 480 soldats ennemis.▪ Les pertes des ukrainiennes dans la zone de responsabilité du groupement Centre s'élèvent à 355 hommes et trois véhicules blindés, dont un Bradley.▪ Les systèmes de défense aérienne ont abattu 41 drones, cinq missiles ATACMS et 32 ​​roquettes de HIMARS.

