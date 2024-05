https://fr.sputniknews.africa/20240526/si-tu-veux-je-vais-te-bruler-un-il-un-militaire-temoigne-des-tortures-ukrainiennes--1066749644.html

"Si tu veux, je vais te brûler un œil": un militaire témoigne des tortures ukrainiennes - vidéo

Voici le témoignage glaçant auprès de Sputnik d’un militaire qui a survécu après avoir reçu une balle dans la tête et après avoir été torturé par des... 26.05.2024, Sputnik Afrique

Sergeï Belitsa, un conscrit de la république populaire de Donetsk, a été capturé en janvier 2023 sur l’axe d'Avdeïevka. Des militaires ukrainiens lui ont tiré une balle dans la tête, selon lui, mais il a survécu et a pu s’échapper.Ensuite il a été recapturé. Des médecins militaires lui ont prodigué les premiers soins. Quand ils ont trouvé des marques d'identification russes sous sa veste, un militaire est venu l’interroger. "Je lui demandais, je lui disais, tire-moi dessus déjà, combien de temps est-ce qu’on peut me torturer encore?", raconte Sergeï Belitsa qui a de plus reçu une balle dans une jambe.L’homme est resté emprisonné dans les régions de Kharkov et de Soumy.En mars 2023, il a pu sortir de captivité suite à un échange de prisonniers de guerre. L’homme a été envoyé dans un hôpital d’une banlieue de Moscou.Selon les médecins, la balle est entrée dans la tête par l'oreille gauche. Suite un traitement, l'os écrasé a guéri, mais pas complètement. La mâchoire a réussi à guérir, mais il est devenu sourd d’une oreille.

