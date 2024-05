https://fr.sputniknews.africa/20240526/refus-de-participer-a-une-conference-sur-lukraine-une-vision-pragmatique-des-choses-1066750910.html

Refus de participer à une conférence sur l’Ukraine: une "vision pragmatique des choses"

Refus de participer à une conférence sur l'Ukraine: une "vision pragmatique des choses"

C’est ainsi que la diplomatie russe réagit à la décision de certains pays de ne pas participer à la conférence en Suisse sur le règlement du conflit en... 26.05.2024, Sputnik Afrique

"Nous considérons cela comme une perception adéquate d'une plate-forme absolument fausse que les Ukrainiens, soutenus par les Américains et les Britanniques, tentent de promouvoir. Ces derniers n'ont rien à voir avec le processus de règlement lui-même", a déclaré à Sputnik Rodion Mirochnik, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères pour les crimes du régime de Kiev.Pour le moment, le Brésil et l’Afrique du Sud ont annoncé qu’ils ne participeraient pas à l’événement, programmé à la mi-juin à Lucerne.La Russie n’y sera pas non plus. "Nous ne voyons pas l'intérêt d'y participer. Nous comprenons que ces propositions, y compris la "formule de Zelensky", ne mènent à rien et n'ont aucune raison de servir de base à une discussion. Cela n’a aucun sens sans la participation de l’autre partie", a noté le diplomate.

