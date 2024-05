https://fr.sputniknews.africa/20240526/les-discours-sur-lemploi-darmes-us-contre-la-russie-refletent-le-desespoir-selon-moscou-1066749234.html

Les discours sur l'emploi d'armes US contre la Russie reflètent le désespoir, selon Moscou

26.05.2024

Les propos émis par de hauts responsables américains sur la nécessité de permettre à Kiev d'utiliser des armes américaines contre les régions russes "ressemblent à une agonie", a déclaré ce dimanche 26 mai le ministre russe des Affaires étrangères à la chaîne de télévision Rossiya 1.Le ministre a rappelé que l'objectif des États-Unis était d'empêcher le renforcement de la Russie et contenir son développement. Selon lui, des hommes politiques américains évoquent la nécessité de "décoloniser" voire "démembrer" la Russie.Des armes US frappent déjà la RussieDes armes américaines sont d'ores et déjà utilisées contre des cibles russes, notamment civiles, avait déjà rappelé Sergueï Lavrov le 24 mai.Le New York Times avait précédemment rapporté que le secrétaire d’État Antony Blinken souhaitait proposer au Président Biden de lever l'interdiction de frapper le territoire russe avec des armes américaines. James O'Brien, secrétaire d'État adjoint aux affaires européennes et eurasiennes, avait refusé de commenter ces informations.Une carte des régions russes pouvant être touchées avait par ailleurs été présentée au Congrès par Michael McCaul, président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.

