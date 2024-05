https://fr.sputniknews.africa/20240526/le-soudan-et-la-russie-seraient-daccord-pour-creer-un-centre-naval-russe-sur-la-mer-rouge-1066753154.html

Le Soudan et la Russie seraient d'accord pour créer un centre naval russe sur la mer Rouge

Le Soudan et la Russie seraient d'accord pour créer un centre naval russe sur la mer Rouge

Sputnik Afrique

Les deux pays seraient sur le point de signer pour la création d’un centre de soutien logistique naval russe sur la mer Rouge, selon un haut gradé de l’armée... 26.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-26T17:14+0200

2024-05-26T17:14+0200

2024-05-26T17:14+0200

afrique du nord

soudan

russie

base navale

accord

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/03/1060301821_0:142:3137:1906_1920x0_80_0_0_eeae760062335d30c1bfe140907eb350.jpg

D’après le lieutenant-général Yasir al-Atta, une série d’accords militaires et économiques devraient être conclus."La Russie a proposé une coopération militaire par le biais d’un centre de soutien logistique, et non d’une base militaire complète, en échange de fournitures urgentes d’armes et de munitions", selon lui.Le Soudan a accepté cette proposition et a "suggéré d'élargir la coopération pour inclure des aspects économiques, tels que des entreprises agricoles, des partenariats miniers et le développement portuaire".Dans cet objectif, une délégation militaire devrait bientôt partir pour Moscou, suivie d'une délégation ministérielle conduite par le vice-Président, Malik Agar. Les autorités russes n'ont pas encore officiellement confirmé cette information de Sudan Tribune.

afrique du nord

soudan

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, soudan, russie, base navale, accord