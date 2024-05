https://fr.sputniknews.africa/20240526/larmee-russe-libere-une-localite-dans-la-region-de-kharkov-1066748812.html

L'armée russe libère une localité dans la région de Kharkov

La défense russe a annoncé la prise de contrôle du village de Berestovoïé, sur l'axe de Koupiansk. 26.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-26T14:57+0200

2024-05-26T14:57+0200

2024-05-26T15:35+0200

Les forces russes ont libéré la localité de Berestovoïé dans la région de Kharkov, a annoncé ce dimanche le ministère russe de la Défense.La veille, la Défense avait déclaré que les troupes du groupement Ouest avait amélioré sa position tactique et frappé une brigade ukrainienne près de Berestovoïé.Ce village est situé à la frontière avec la république populaire de Lougansk (RPL).Les médias russes avaient précédemment signalé que l'avancée des troupes russes dans la région de Kharkov avait contraint le commandement de l'armée ukrainienne à retirer certaines unités d'autres axes et à les transférer vers Kharkov. Cela aurait conduit à l'affaissement du front dans certaines zones, notamment sur l'axe de Koupiansk.Les premières informations selon lesquelles les troupes russes auraient franchi la frontière entre la RPL et la région de Kharkov près du village de Berestovoïé avaient filtré le 8 mai. Des chaînes Telegram affirmaient que des commandos russes étaient entrés dans le village et continuaient d'avancer.

