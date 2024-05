https://fr.sputniknews.africa/20240526/lafrique-du-sud-est-tout-a-fait-prete-a-organiser-des-elections-equitables-selon-ramahosa-1066756671.html

L'Afrique du Sud est tout à fait prête à organiser des élections équitables, selon Ramaphosa

L'Afrique du Sud est tout à fait prête à organiser des élections équitables, selon Ramaphosa

Le Président sud-africain s'est adressé à la Nation ce dimanche, appelant ses compatriotes à se rendre aux urnes le 29 mai.

L'Afrique du Sud est tout à fait prête à organiser des élections générales libres, transparentes et équitables les 27-29 mai, a déclaré ce dimanche 26 mai le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, dans une adresse à la Nation diffusée à la télévision. Selon lui, les forces de sécurité ont tout fait pour prévenir les troubles lors du scrutin.Le dirigeant sud-africain a appelé tous les partis, candidats et citoyens du pays à s'abstenir de tout acte susceptible d'entraver le processus électoral.Selon les récents sondages, le parti au pouvoir, l'African National Congress (ANC), dirigé par Cyril Ramaphosa, pourrait recueillir entre 43 et 52% des voix aux législatives. Le parti Alliance démocratique, qui s'appuie principalement sur la minorité blanche, arrive en 2e position avec 27%.Viennent ensuite Umkhonto we Sizwe (MK) dirigé par l'ancien Président Jacob Zuma (13%) et les Combattants pour la liberté économique (11%). Au total, plus de 70 partis participent aux élections.

