L'accès de l'Éthiopie au port du Somaliland facilitera le transport maritime dans la mer Rouge

L'accès de l'Éthiopie au port du Somaliland facilitera le transport maritime dans la mer Rouge

26.05.2024

Dans une interview au Financial Times, Muse Bihi Abdi a soutenu que le mémorandum signé avec l’Éthiopie "permettrait de soutenir les efforts internationaux visant à garantir la liberté de navigation dans le golfe d’Aden et la mer Rouge", où les navires sont régulièrement attaqués par les Houthis.Selon lui, l'Éthiopie construira une base navale dans la ville de Berbera et y entretiendra les navires marchands. En échange Addis-Abeba reconnaîtra la souveraineté du Somaliland. En janvier, l'Éthiopie a signé un mémorandum avec la république autoproclamée. Cette dernière compte octroyer à Addis-Abeba un accès direct à une bande de terre près de l’entrée de la mer Rouge, pour une durée de 50 ans. Cela est jugé illégal par la Somalie.

