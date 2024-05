https://fr.sputniknews.africa/20240526/justice-pour-la-victime-protestation-a-paris-contre-un-chanteur-congolais-soupconne-de-violences-1066754520.html

"Justice pour la victime!": protestation à Paris contre un chanteur congolais soupçonné de violences

"Justice pour la victime!": protestation à Paris contre un chanteur congolais soupçonné de violences

Une vingtaine de manifestantes se sont rassemblées ce 26 mai devant le Zénith de Paris-La Villette, selon un correspondant de Sputnik Afrique.

Scandant "Justice pour la victime!", elles demandent l'annulation de la prestation de Mike Kalambay.Le chanteur, pasteur et figure emblématique de la musique gospel en RDC, est soupçonné de violence sexuelles sur plusieurs femmes, dont son ancienne épouse. Il nie ces accusations.En mars, une pétition a été lancée, demandant l'annulation et le boycott de son concert à Paris. Elle a rassemblé plus de 15.000 signatures.

