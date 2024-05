https://fr.sputniknews.africa/20240526/burkina-faso-le-moment-de-la-signature-de-la-charte-prolongeant-la-transition-de-5-ans-1066746874.html

Burkina Faso: le moment de la signature de la charte prolongeant la transition de 5 ans

Le 25 mai, les Assises nationales ont eu lieu à Ouagadougou. L'événement, qui devait durer deux jours, s'est finalement achevée en un seul jour. 26.05.2024, Sputnik Afrique

Une charte a été adoptée. Elle prévoit une transition de cinq ans, à partir du 2 juillet prochain. ️Le statut d’Ibrahim Traoré passe de "Président de transition" à "Président du Faso". Il pourra se présenter aux "élections présidentielles, législatives et municipales", qui doivent être organisées à l’issue de la transition.Une nouvelle instance baptisée Korag a été créée pour "suivre et contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays dans tous les domaines et par tous les moyens", précise la charte.Le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir au Burkina Faso en septembre 2022 par un coup de force. Les Assises ont eu lieu en octobre 2022, en fixant alors la durée de la transition à deux ans.

