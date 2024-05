https://fr.sputniknews.africa/20240525/une-autre-localite-liberee-et-des-armes-occidentales-detruites-nouveau-bilan-de-la-defense-russe-1066735034.html

Une autre localité libérée et des armes occidentales détruites: nouveau bilan de la Défense russe

L'armée russe a libéré la localité d'Arkhanguelskoïé, en république populaire de Donetsk, repoussé diverses contre-attaques et détruit du matériel militaire... 25.05.2024, Sputnik Afrique

Le groupement Centre russe a pris le contrôle de localité d'Arkhanguelskoïé, située au nord-est d'Otcheretino, en république populaire de Donetsk, a été libérée par les forces du groupement Centre, a annoncé ce samedi 25 mai le ministère russe de la Défense.Autres points clés du bilan quotidien de la Défense:▪️ Le groupement Nord a repoussé deux contre-attaques près de Voltchansk et de Gloubokoïé, dans la région de Kharkov, et frappé deux brigades ukrainiennes. Les pertes de Kiev s'élèvent à 220 hommes. Un canon automoteur Panzerhaubitze 2000 de facture allemande et des LRM Vampire tchèques ont été touchés dans les tirs de contre-batterie;▪️ Le groupement Ouest a pris des positions plus avantageuses dans la région de Kharkov.L'armée de Kiev a perdu 210 soldats;▪️ Le groupement Sud a amélioré sa situation en république populaire de Donetsk, frappé deux brigades ukrainiennes et détruit deux entrepôts de munitions. Les pertes de Kiev s’élèvent à 375 hommes;▪️ Le groupement Est russe occupe désormais des positions plus avantageuses en république populaire de Donetsk. Il a repoussé une attaque de la 72e brigade mécanisée ukrainienne. Au total, 120 soldats mais aussi un canon M119 de fabrication américaine ont été perdus côté ukrainien;▪️ Le groupement Centre a repoussé trois contre-attaques. Les troupes ukrainiennes y ont perdu 410 soldats;▪️Les forces russes ont frappé un point de déploiement temporaire de mercenaires étrangers en Ukraine;▪️ Les systèmes de défense aérienne ont abattu 25 drones, une bombe Hammer de production française et trois missiles anti-radar HARM de facture américaine.

