Pacte numérique mondial: des menaces pèsent sur les pays du Sud global, avertit Moscou

Le Pacte numérique mondial de l'Onu qui pourrait être adopté au Sommet du futur en septembre soulève des interrogations quant au respect des intérêts des pays... 25.05.2024, Sputnik Afrique

La forme actuelle du Pacte numérique mondial de l'Onu, en voie d'élaboration, risque de porter préjudice aux intérêts des pays du Sud global. La Russie cherche à l'éviter en participant activement aux discussions, a déclaré ce samedi 25 mai à Sputnik Artout Lioukmanov, directeur du département de la Sécurité informatique internationale au sein du ministère russe des Affaires étrangères.En effet, le projet, qui pourrait être adopté en septembre prochain, lors du Sommet du futur, tente d'assimiler les États aux organisations non gouvernementales dans la régulation de l'espace de l'information, a-t-il expliqué.Moscou et ses partenaires cherchent à éliminer "les mines" posées dans le texte du Pacte. Ils défendent une approche traditionnelle, insistant sur "l'égale participation des pays à la gouvernance d'Internet et sur la résorption de la fracture numérique entre pays développés et pays en développement", conclut le responsable.Pacte numérique de l'OnuLe secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres a lancé l'idée du Pacte numérique mondial en 2021, publiant le rapport Notre Programme Commun. Le projet est censé "définir les principes partagés pour un avenir numérique ouvert, libre et sécurisé pour tous", selon l'Onu.Les négociations n'ont commencé que trois ans après l'annonce du projet après la publication du texte en avril dernier.Malgré cela, M.Guterres envisage de faire adopter le texte lors du prochain Sommet du futur, déplore encore Artour Lioukmanov.

