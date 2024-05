https://fr.sputniknews.africa/20240525/legypte-va-allouer-des-terres-pour-de-colossaux-projets-solaires-et-eoliens-1066736361.html

L'Égypte va allouer des terres pour de colossaux projets solaires et éoliens

L'Autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables (NREA) a lancé un processus d'attribution d'environ 6 millions de mètres carrés de terrain à des...

énergie

énergie éolienne

énergie solaire

projet

économie

L’objectif est de développer des projets d'énergie solaire et éolienne, a déclaré un fonctionnaire au journal égyptien Asharq.Les projets auront collectivement une capacité de 27 GW, soit la moitié de la capacité actuelle du réseau électrique égyptien. Les investissements atteindront 40 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années.7 sociétés et alliances internationales participent: Bash Global, Smart Energy, Gamma Construction et Meridiam, SK E&C Plant-C&C North Africa, El Tokkel Geela, AMM Power et United Energy Group.

