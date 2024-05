https://fr.sputniknews.africa/20240525/le-niger-doit-etre-libre-un-rassemblement-a-niamey-pour-soutenir-les-autorites---video-1066733615.html

"Le Niger doit être libre": un rassemblement à Niamey pour soutenir les autorités - vidéo

"Le Niger doit être libre": un rassemblement à Niamey pour soutenir les autorités - vidéo

Ce 25 mai, journée mondiale de l’Afrique, des dizaines de personnes ont manifesté à Niamey. 25.05.2024, Sputnik Afrique

Ces membres de l'association des handicapés et de la jeunesse de Koira tegui ont exprimé leur soutien au CNSP et à l’AES, comme en témoignent les images prises par un correspondant de Sputnik Afrique.Les manifestants tenaient des feuilles avec les slogans: "Nous soutenons les efforts du CNSP dans la diversification de ses partenaires pour la sécurité", "Nous soutenons l’AES", "Nous soutenons le CNSP pour un développement réel au Niger". Des phrases hostiles à la présence militaire américaine étaient visibles: "Les bases américaines hors de nos terres", "À bas la colonisation des USA".La création de l'AES "représente une opportunité unique de renforcer nos liens, de promouvoir la paix et la prospérité pour tous nos concitoyens", a fait savoir un organisateur du rassemblement. Il a dénoncé les accords de défense avec les États-Unis, car ils "compromettent notre souveraineté et notre autonomie en tant que nation africaine".

