L'Angola assume la présidence de l'UNSAC

La cérémonie de passation a eu lieu lors de la 57ème Réunion ministérielle de l'UNSAC, qui s’est tenue à Luanda sous le thème "Initiatives de médiation au niveau régional: défis et opportunités".S’exprimant à cette occasion, le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, a souligné l'importance du thème de la réunion, qui reflète la volonté politique des États membres du Comité de résoudre pacifiquement les défis régionaux.Évoquant l'engagement de l'Angola en faveur de la paix en Afrique, il a signalé que la coordination entre les parties prenantes et les institutions impliquées dans la médiation des conflits constitue une condition sine qua non pour la réussite des initiatives de paix dans le continent.De même, le ministre a rappelé le rôle joué par son pays dans les processus de paix en Afrique, tels que la pacification de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et l'amélioration des relations entre ce pays et le Rwanda, dans le cadre du Processus de Luanda.Par ailleurs, M. Antonio a salué les pays qui ont organisé des élections pacifiques durant les derniers mois, reflétant une maturité politique des peuples africains.Pour sa part, le chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique Centrale, Abdou Abarry, s’est dit convaincu que l'Angola continuera à déployer ses efforts pour réaliser les objectifs de ce Comité, à savoir la promotion de la sécurité et la stabilité en Afrique centrale.Les pays membres de l’UNSAC sont l'Angola, le Burundi, le Gabon, le Cameroun, la République du Congo, la République démocratique du Congo (RDC), São Tomé et Príncipe, le Rwanda, le Tchad, la République centrafricaine (RCA) et la Guinée équatoriale.

