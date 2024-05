https://fr.sputniknews.africa/20240525/lafrique-se-souvient-que-loccident-est-la-principale-cause-de-ses-souffrances-1066734826.html

"L'Afrique se souvient" que l'Occident est la principale cause de ses souffrances

Par contre, l’URSS a joué un rôle important dans la formation des pays du continent, a fait savoir le ministère russe des Affaires étrangèresé 25.05.2024, Sputnik Afrique

L'Occident est la principale cause des souffrances du continent africain, a avancé la diplomatie russe ce 25 mai à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique."En plus de la traite négrière, les Européens exploitaient les riches ressources naturelles de l'Afrique. Ils exportaient de l'or, de l'ivoire et d'autres biens de valeur", selon la diplomatie russe. Une "oppression totale" a été exercée par le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Belgique au XIX-XX siècles.️Par contre, l’URSS a joué un rôle important dans la formation des pays du continent et "a activement aidé les États africains dans leur lutte pour l'indépendance". L’URSS a ainsi "contribué à la formation de 37 économies africaines. À plusieurs reprises, des conseillers militaires et des spécialistes militaires soviétiques ont servi en Angola, en Éthiopie, en Égypte, au Mozambique et dans d'autres pays africains".

