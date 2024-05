https://fr.sputniknews.africa/20240525/des-sanctions-contre-les-criminels-de-guerre-israeliens-un-rassemblement-pro-palestinien-a-paris-1066739251.html

"Des sanctions contre les criminels de guerre israéliens": un rassemblement pro-palestinien à Paris

"Des sanctions contre les criminels de guerre israéliens": un rassemblement pro-palestinien à Paris

Sputnik Afrique

Des centaines de personnes se sont rassemblées ce 25 mai dans la capitale française, selon un correspondant de Sputnik Afrique sur place. Les participants... 25.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-25T18:27+0200

2024-05-25T18:27+0200

2024-05-25T18:31+0200

international

paris

palestine

manifestation

israël

gaza

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/19/1066739085_202:0:1231:579_1920x0_80_0_0_f6d57702aeda2df5f78c797986b75fc0.png

Les manifestants dénoncent le fait que l’enseigne vend ses produits dans des magasins implantés dans les colonies juives de Cisjordanie, mais livre également des colis aux soldats de l’armée israélienne. Ils ont scandé "Vive la Palestine!", "Crimes contre l'humanité, lancez les mandats d'arrêt!". Les banderoles ont affiché: "Stop au génocide du peuple palestinien!", "Palestine vivra et vaincra" ou encore "Palestine indestructible"."Hier la Cour internationale de justice a demandé qu'Israël arrête tout de suite ses bombardements dans la bande de Gaza. Malgré ça, Israël se fiche complètement du droit international, a dit qu'il n'obéirait pas. Et donc, on est là pour demander des sanctions. Il faut aller plus loin, il faut arrêter d'armer Israël. La France est un pays qui n'a pas arrêté d'armer et commercer avec Israël", déclare à Sputnik Afrique Olivia Zemor, militante et fondatrice du groupe EuroPalestine.

paris

palestine

israël

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, paris, palestine, manifestation, israël, gaza, opinion