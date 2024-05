https://fr.sputniknews.africa/20240525/comment-les-brics-peuvent-ils-aider-lafrique--1066729711.html

Comment les BRICS peuvent-ils aider l’Afrique?

Le principal moyen d'aider l'Afrique à croître plus rapidement est d'investir sur le continent, a déclaré à Sputnik Afrique le secrétaire général du Conseil...

"Nous pouvons discuter dans notre cadre du type de domaines dans lesquels nous pouvons investir, des domaines qui ont l'avenir le plus rentable et le plus prometteur. C'est une chose à laquelle nous devons réfléchir", a souligné Jin Xin en marge du Forum académique des BRICS. Toutefois, l’investissement doit être structuré. "Je pense qu'il est préférable pour les grands pays, s'ils veulent investir en Afrique, de disposer d'un mécanisme de coordination pour garantir qu'ils peuvent le faire de manière ordonnée. Nous pouvons discuter avec nos collègues au sein des BRICS pour coordonner notre position et renforcer notre coopération avec l'Afrique", a-t-il déclaré.

