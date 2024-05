https://fr.sputniknews.africa/20240525/au-burkina-faso-la-periode-de-la-transition-prolongee-de-cinq-ans-1066741611.html

Au Burkina Faso, la période de la Transition prolongée de cinq ans

Au Burkina Faso, la période de la Transition prolongée de cinq ans

Sputnik Afrique

Les assises nationales organisées au Burkina Faso ont prolongé de cinq ans la période de la Transition à compter du 2 juillet. 25.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-25T21:09+0200

2024-05-25T21:09+0200

2024-05-25T21:18+0200

burkina faso

afrique subsaharienne

transition

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/0d/1064600196_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_0e6265ac4a8fc4283cdc48caca4bf9c5.jpg

La durée de la Transition prolongée de cinq ans à compter du 2 juillet 2024, indique la "Charte modifiée" de la Transition adoptée ce samedi 25 mai par les assises nationales à Ouagadougou, relate l'Agence d'information du Burkina. Selon la Charte révisée, le Président de la Transition devient le Président du Faso et chef suprême des forces armées nationales. Le Président du Faso, le Premier ministre et le Président de l’Assemblée législative de Transition sont en outre éligibles aux prochaines élections.Le Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la signature de la Charte modifiée et adoptée, peu après 18h, ce samedi 25 mai à Ouagadougou, précise Le Faso.net.

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, afrique subsaharienne, transition