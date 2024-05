https://fr.sputniknews.africa/20240524/plus-dun-millier-de-tchadiens-ont-recu-des-soins-medicaux-en-russie-en-3-ans-1066715867.html

Plus d’un millier de Tchadiens ont reçu des soins médicaux en Russie en 3 ans

Dans le domaine de la santé, la coopération entre la Russie et le Tchad "se développe constamment", a déclaré Oleg Salagaï, vice-ministre russe de la Santé... 24.05.2024, Sputnik Afrique

Principaux profils de soins des Tchadiens en Russie sont la cardiologie, la traumatologie et l’orthopédie, la neurologie, la chirurgie et l’urologie. Dans le domaine de la santé, la coopération entre la Russie et le Tchad "se développe constamment", selon le vice-ministre russe.La formation de médecins spécialistes tchadiens dans des institutions médicales russes est l'un des domaines prometteurs de la coopération.

