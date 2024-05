https://fr.sputniknews.africa/20240524/lotan-contribue-au-transfert-de-mercenaires-vers-lukraine-de-lafrique-du-nord-selon-le-fsb-1066715049.html

L'Otan contribue au transfert de mercenaires vers l'Ukraine de l’Afrique du Nord, selon le FSB

"Nous enregistrons le transfert massif en cours de mercenaires et de combattants d'organisations terroristes internationales du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Afghanistan vers l'Ukraine avec l'aide des pays de l'Otan", a dit Alexandre Bortnikov ce 24 mai lors d’une réunion des chefs des services de sécurité de la Communauté des États indépendants (CEI). "Certains d’entre eux (de ces individus) sont utilisés pour poursuivre l’expansion terroriste dans l’espace de la CEI", selon lui.Il a évoqué lasituation sécuritaire en Moldavie. Cette ancienne république soviétique, frontalière de l’Ukraine, est "littéralement" entraînée par l’Otan "dans une confrontation militaire avec la Russie et la Biélorussie". Selon lui, "les autorités moldaves ont en réalité perdu leur indépendance politique". De plus, en Afghanistan, les Talibans* "luttent activement contre les groupes terroristes odieux" et "pourront balayer devant leur porte".* mouvement se trouvant sous le coup de sanctions de l'Onu pour activités terroristes

