Le renseignement militaire ukrainien est "directement lié" à l’attaque terroriste au Crocus

Le renseignement militaire ukrainien est "directement lié" à l'attaque terroriste au Crocus

Le renseignement militaire ukrainien est impliqué dans l'attaque terroriste au Crocus, a fait savoir le chef du FSB. La préparation, le financement et... 24.05.2024

"Nous pouvons affirmer avec certitude que le renseignement militaire ukrainien est directement lié" à l’attaque terroriste au Crocus , a affirmé le directeur du FSB, service de sécurité russe, parlant de l’enquête sur l’attentat terroriste survenu près de Moscou le 22 mars.️Plus de 20 personnes ont déjà été arrêtées, y compris les auteurs directs et leurs complices, a développé Alexandre Bortnikov. Il s’est exprimé lors d’une réunion des chefs des services de sécurité de la Communauté des États indépendants (CEI).La préparation, le financement, l'attaque et le retrait des terroristes ont été coordonnés via Internet depuis la zone afghano-pakistanaise, par des combattants du groupe de l’État islamique* au Khorassan, a-t-il fait savoir.️Le 22 mars, des hommes armés ont ouvert le feu au Crocus City Hall, une salle de concert près de Moscou, et ont ensuite incendié la salle, entraînant la mort de 145 personnes. *organisation terroriste interdite en Russie

