La Russie et l'Éthiopie coopéreront dans le secteur spatial

La Russie et l'Éthiopie coopéreront dans le secteur spatial

2024-05-24T18:36+0200

2024-05-24T18:36+0200

2024-05-24T18:36+0200

Récemment entrée dans les BRICS, l'Éthiopie va bientôt signer un mémorandum et établir une feuille de route avec la Russie dans le domaine spatial, a déclaré ce vendredi 23 mai à la chaîne Rossiya 24 Iouri Borissov, chef de l'agence spatiale russe Roscosmos.Il a en outre annoncé que les pays des BRICS avaient manifesté leur intérêt pour le système de suivi de l'espace spatial Voie lactée, qui ne peut se construire que sous la forme d'un système global.Fin juillet, la Russie avait invité les BRICS à participer à ce projet, qui doit permettre de surveiller les débris spatiaux en orbite et de prévenir des situations dangereuses. "Voie lactée" s'appuiera sur 65 télescopes et sur une constellation de satellites de surveillance.Des membres de BRICS ont aussi fait part de leur intérêt pour la constellation de satellites russes Sfera, avait souligné Iouri Borissov en octobre.

