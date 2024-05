Joueur de foot algérien en Russie: "C’était mon rêve de jouer dans une grande équipe"

"J’étaisprêt à jouer gratuitement et même de venir en Russie à pied. C'était mon rêve de jouer dans une grande équipe. Et concernant le temps de jeu, moi je suis un joueur professionnel et je me donne à fond dans les entraînements et j'attends et je respecte la décision de l'entraîneur. Si j'aurai l'occasion dans un temps proche, je vais me donner à fond et je vais montrer mon talent.", a-t-il ajouté.