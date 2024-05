https://fr.sputniknews.africa/20240524/deux-chasseurs-ukrainiens-abattus-en-une-semaine-nouveau-bilan-de-la-defense-russe-1066722136.html

Deux chasseurs ukrainiens abattus en une semaine: nouveau bilan de la Défense russe

Deux chasseurs ukrainiens abattus en une semaine: nouveau bilan de la Défense russe

Sputnik Afrique

L'armée russe a détruit deux chasseurs MiG-29 ennemis et mené 49 frappes groupées en une semaine, selon un nouveau bilan hebdomadaire de l'opération militaire... 24.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-24T16:24+0200

2024-05-24T16:24+0200

2024-05-24T16:24+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

mig-29

drone

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/18/1058829693_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_336c18bd42d576ae9649c3e35ac91f42.jpg

L'aviation et la défense aérienne russe ont détruit deux chasseurs ukrainiens MiG-29, huit missiles de croisière SCALP-EG de production française et 356 drones en une semaine, a annoncé ce vendredi 23 mai le ministère russe de la Défense dans son nouveau bilan hebdomadaire.Autres points clés:▪ 67 militaires ukrainiens se sont rendus sur la ligne de contact;▪ L'armée russe a mené 49 frappes groupées de haute précision contre des installations militaires et des infrastructures en Ukraine;▪ Les forces ukrainiennes ont perdu jusqu'à 1.840 militaires, six chars, quatre lance-roquettes multiples Grad et Vampire, ainsi que 37 pièces d'artillerie dans la région de Kharkov;▪ Le groupement Sud a détruit 10 entrepôts de campagne de l'armée ukrainienne;▪ Les troupes de Kiev ont perdu quatre véhicules de combat d'infanterie Marder, cinq Bradley et trois blindés de transport de troupes MaxxPro dans la zone de responsabilité du groupement Centre russe.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, mig-29, drone