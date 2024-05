https://fr.sputniknews.africa/20240524/des-nigeriens-sexpriment-sur-le-blocage-par-le-benin-du-passage-fluvial-vers-le-niger-1066722928.html

Des Nigériens s’expriment sur le blocage par le Bénin du passage fluvial vers le Niger

Des Nigériens s’expriment sur le blocage par le Bénin du passage fluvial vers le Niger

Le différend entre le Niger et le Bénin monte en puissance. Récemment, le Président béninois a interdit la traversée du fleuve entre les deux pays tant que la... 24.05.2024, Sputnik Afrique

"On est toujours colonisé par la France. Moi, ce que je vois, c'est qu'il [le Présiden béninois, ndlr] est poussé par les Français", avance un homme."Il n'a pas bien fait. D'abord, étant Africain, il devrait encore respecter ses frères africains", développe un autre interlocuteur. Certaines personnes interrogées pointent les liens étroits entre les peuples des deux pays: "On est tous des Africains. On est des voisins, on est des pays voisins". Depuis le coup de force à Niamey le 26 juillet 2023, les Nigériens sont habitués aux sanctions, développe un autre: "On va voir d'ici peu de temps, dans un mois, dans deux mois, qui pourra se tenir. Car nous, on est déjà habitué". Une personne interrogée exhorte les deux dirigeants à "se voir pour avoir un terrain d'entente". Les autorités nigériennes demeurent fermes en justifiant leur décision par des raisons sécuritaires. Au Bénin, il y a "des soldats" étrangers qui "entraînent des terroristes", a récemment réitéré le Premier ministre nigérien.

