https://fr.sputniknews.africa/20240524/ces-pays-africains-possedent-les-plus-puissantes-flottes-de-chars-1066721976.html

Ces pays africains possèdent les plus puissantes flottes de chars

Ces pays africains possèdent les plus puissantes flottes de chars

Sputnik Afrique

L'Égypte, l'Érythrée et l'Algérie sont les pays africains possédant les plus puissantes flottes de chars, selon les données du site spécialisé Global Fire... 24.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-24T16:20+0200

2024-05-24T16:20+0200

2024-05-24T16:31+0200

international

char

véhicules blindés

armements

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/13/1055900691_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9e981f66aae6e60c100d8c6e7fc5a24f.jpg

L'Égypte a la plus puissante flotte de chars d'Afrique et se classe au 3e rang mondial, selon les informations recueillies par la plateforme Global Fire Power.Au total, cinq pays africains figurent au Top 15 mondial:- L'Égypte;- L'Érythrée- L'Algérie;- Le Maroc;- L'Éthiopie.La Russie a la flotte de chars la plus puissante du monde, selon Global Fire Power.Le classement prend en compte les chars lourds du type Leopard (Allemagne) et T-90 (Russie) comme les chars légers de type Stingray (Thaïlande).

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, char, véhicules blindés, armements