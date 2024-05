https://fr.sputniknews.africa/20240523/moscou-declassifie-des-documents-sur-les-crimes-des-soldats-americains-a-berlin-en-1945-1066693779.html

Moscou déclassifie des documents sur les crimes des soldats américains à Berlin en 1945

À l'automne 1945, quelques mois après la capitulation de l’Allemagne nazie, les militaires américains, français et britanniques ont lancé une véritable terreur... 23.05.2024, Sputnik Afrique

Cela découle de documents d'archives déclassifiés publiés par le FSB, service russe de sécurité.Voici quelques exemples des exactions: Fin octobre, deux soldats américains ont demandé de la lumière à deux Berlinois et leur ont ensuite tiré dessus, après un rapport du secteur opérationnel de l'administration militaire soviétique de Berlin (à l’époque, la ville était divisée des zones d’occupation soviétique, américaine, britannique et française).️En novembre, deux soldats américains se sont rendus dans un magasin, l’un d’eux a brutalement attrapé une femme en l’agressant sexuellement.️D’après d’autres rapports, des soldats américains ont battu et volé des habitants.De semblables rapports ont été faits concernant des exactions des militaires français et britanniques.

