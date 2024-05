https://fr.sputniknews.africa/20240523/lafrique-pese-de-plus-en-plus-sur-lagenda-international-souligne-poutine-1066706497.html

L'Afrique pèse de plus en plus sur l'agenda international, souligne Poutine

23.05.2024

Le Président russe a mis l'accent sur l'importance gagnée par l'Afrique sur la scène internationale dans un message adressé aux chefs d'État et de gouvernement africains à l'approche de la Journée mondiale de l'Afrique, qui sera célébrée le 25 mai prochain.Voici les grandes lignes de son message dont la lecture a été donnée ce jeudi 23 mai par le chef de la diplomatie russe lors de la réception solennelle organisée à Moscou pour les ambassadeurs des pays africains:Les pays africains ont "obtenu des succès dans le domaine économique et social universellement reconnus". Ils jouent un rôle de plus en plus important sur la scène internationale.La tenue du 2e sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en 2023 a créé des conditions pour le développement d'un partenariat fructueux tous azimuts.

