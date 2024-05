https://fr.sputniknews.africa/20240523/au-moins-onze-morts-apres-lexplosion-dune-usine-sucriere-en-tanzanie-1066704749.html

Au moins onze morts après l'explosion d'une usine sucrière en Tanzanie

L'explosion d'un système de chauffage pour la transformation du sucre a tué au moins onze personnes dans la région de Morogoro, selon The Citizen. 23.05.2024, Sputnik Afrique

L'explosion d'un système de chauffage a fait au moins onze morts et deux blessés dans la sucrerie de Mtibwa à l'est de Turiani, dans la région tanzanienne de Morogoro (Est), a annoncé ce jeudi 23 mai le journal tanzanien The Citizen.Un Kenyan, un Indien et un Brésilien figurent parmi les personnes tuées dans l'accident survenu vers 01h30, selon Alex Mkama, représentant de la police locale.L'explosion a eu lieu alors que les ouvriers se préparaient à la production, a déclaré au quotidien Shaban Marugujo, commandant régional des pompiers et secours.

