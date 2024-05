https://fr.sputniknews.africa/20240523/au-benin-des-soldats-etrangers-entrainent-des-terroristes-dit-niamey-1066691503.html

Au Bénin, "des soldats" étrangers "entraînent des terroristes", dit Niamey

Au Bénin, "des soldats non-béninois animent cinq points", a réitéré le Premier ministre nigérien lors d’une conférence consacrée aux sujets économiques. 23.05.2024, Sputnik Afrique

Ali Mahaman Lamine Zeine, Premier ministre nigérien a justifié le 21 mai la décision de Niamey de maintenir la frontière terrestre avec le Bénin fermée.Selon lui, dans ce pays il y a "des soldats non-béninois qui animent cinq points". De plus, il y a "la base la plus importante et la plus dangereuse, qui est située au bord du Parc national du W, où ces soldats entraînent des terroristes".️Ces propos interviennent alors que le 11 mai Ali Mahaman Lamine Zeine avait déclaré que le Bénin abritait "des bases françaises" entraînant "des terroristes qui doivent venir déstabiliser" le Niger. S’adressant aux acteurs économiques, le Premier ministre les a appelés à transférer leurs marchandises au Togo. Les frontières du Tchad, de l'Algérie et de la Libye restent ouvertes, a-t-il précisé.

