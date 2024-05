https://fr.sputniknews.africa/20240522/nigeria-la-raffinerie-de-port-harcourt-mise-en-service-dici-fin-juillet-apres-plusieurs-reports-1066687198.html

Nigeria: la raffinerie de Port Harcourt mise en service d'ici fin juillet après plusieurs reports

La nouvelle date a été révélée en début de semaine par l'Association des commerçants indépendants du pétrole du Nigeria, relate le journal The Punch. 22.05.2024, Sputnik Afrique

D'une capacité de 210.000 barils par jour, l'entreprise devrait stimuler les activités économiques, réduire le prix des produits pétroliers et garantir un approvisionnement adéquat.En décembre dernier, le ministre d’État aux ressources pétrolières, Heineken Lokpobiri, avait annoncé l’achèvement mécanique et le démarrage de la torche de l’une des plus grandes installations de raffinage de pétrole du Nigeria.Elle comprend deux unités, l'ancienne usine d'une capacité de 60.000 barils par jour et la nouvelle de 150.000. La raffinerie a été fermée en mars 2019 pour la première phase des travaux de réparation.Le gouvernement avait alors engagé la société italienne Maire Tecnimont comme conseillère technique, avec la participation de la major pétrolière Eni.

