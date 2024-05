https://fr.sputniknews.africa/20240522/les-usa-uvrent-en-coulisse-pour-saper-les-brics-denonce-moscou--1066679778.html

Les USA œuvrent en coulisse pour saper les BRICS, dénonce Moscou

"Washington n'aime pas tout ce qui échappe à son contrôle et, d'autant plus, à sa directe gestion", a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères. 22.05.2024, Sputnik Afrique

Les USA entreprennent donc des efforts subversifs pour perturber les projets des BRICS et compliquer les activités de leurs institutions, a poursuivi le haut responsable. Cependant, les nouveaux membres des BRICS font preuve d'un grand enthousiasme, aucune contradiction ou contrainte ne s'immisce au sein du groupe, a constaté M. Ryabkov en soulignant que le "travail est axé sur les résultats". Le groupe joue un rôle important dans la sécurité alimentaire et énergétique et discute activement de la coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle, a-t-il noté.

