https://fr.sputniknews.africa/20240522/les-brics-sont-linstrument-le-plus-fort-pour-une-nouvelle-economie-selon-une-universitaire-russe-1066679623.html

Les BRICS sont "l’instrument le plus fort" pour une nouvelle économie, selon une universitaire russe

Les BRICS sont "l’instrument le plus fort" pour une nouvelle économie, selon une universitaire russe

Sputnik Afrique

"Quant aux pays d'Afrique, les BRICS leur offrent une opportunité de développement, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, d'augmenter le produit... 22.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-22T12:05+0200

2024-05-22T12:05+0200

2024-05-22T12:05+0200

brics

opinion

russie

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/18/1064274930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5f90b707c3a61f423ba0174fb2bed81.jpg

Elle rappelle qu’un monde multipolaire est en train de se former, et de nouveaux acteurs apparaissent dans l'économie mondiale. Il importe ainsi que de nouvelles régions et de nouvelles associations se forment pour passer à un niveau élevé de coopération économique entre les États, comme c'est le cas au sein des BRICS.Un autre domaine d'activité du groupe est la lutte contre la domination du dollar dans l'économie mondiale et sa dédollarisation, a noté Mme Garipova, qui est aussi la responsable du Centre de développement des technologies à distance.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, opinion, russie, économie