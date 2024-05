https://fr.sputniknews.africa/20240522/ladhesion-de-liran-aux-brics-une-plateforme-de-cooperation-scientifique-en-depit-des-sanctions-1066687899.html

L'adhésion de l'Iran aux BRICS: Une plateforme de coopération scientifique en dépit des sanctions

"Nous commençons à organiser la coopération et la collaboration de toutes les universités du réseau des BRICS", a déclaré à Sputnik Afrique le directeur de la... 22.05.2024, Sputnik Afrique

"Nous avons de nombreux projets pour nous engager tout d'abord dans les activités directes des BRICS", a expliqué le Dr. Behrouz Abtahi en marge du Forum académique des BRICS, qui se tient à Moscou du 22 au 24 mai. Et d'exprimer la conviction que son pays peut partager ses expériences dans des domaines scientifiques. Et les sanctions occidentales, n'empêcheront-elles pas ces projets? "Nous y sommes confrontés depuis 44 ans et nous nous sommes adaptés à cette situation", a fait valoir l'universitaire. Et la participation active dans les BRICS facilitera l'expansion de la coopération scientifique de Téhéran avec les nations amies et les partenaires régionaux, estime-t-il.

